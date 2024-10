Koningin Margrethe duikt ondanks verlof op bij IJslands bezoek

De Deense koningin Margrethe was dinsdag onverwacht bij de start van het inkomende staatsbezoek van de IJslandse president Halla Tómasdóttir. De aankomst van de gepensioneerde vorstin werd opgemerkt door het Deense blad Billed Bladet, dat ook een foto publiceerde.

De aanwezigheid van Margrethe was niet aangekondigd omdat de 84-jarige koningin momenteel met ziekteverlof is. Vorige maand moest ze een nacht in het ziekenhuis doorbrengen nadat ze was gevallen. Ze liep daarbij onder meer een breuk in haar linkerhand op. Het hof meldde daarna dat haar agenda was leeggehaald omdat ze voor langere tijd zou moeten revalideren.

Volgens Billed Bladet kwam Margrethe dinsdag toch naar het paleis omdat ze Tómasdóttir en haar partner Björn Skúlason persoonlijk wilde ontmoeten.