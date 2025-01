Koningin Margrethe eregast op jubileum Oudheidkundig Genootschap

De Deense koningin Margrethe was dinsdagavond eregast op het jubileumfeest van het Koninklijk Noordse Oudheidkundig Genootschap. Het verbond vierde in het Nationaal Museum in Kopenhagen het 200-jarig bestaan.

Op foto’s die het Deense hof dinsdagavond deelt, is te zien dat de 84-jarige oud-vorstin op de rode loper werd ontvangen door een jong meisje van wie ze bloemen kreeg. Margrethe woonde daarna in de feestzaal van het museum een reeks lezingen bij.

Het genootschap werd opgericht in 1825 en zet zich in voor het ondersteunen en verspreiden van kennis over de cultuurgeschiedenis van Denemarken en de rest van Scandinavië in de oudheid en middeleeuwen.