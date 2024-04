Koningin Margrethe ontwerpt pauwengordijn voor theater

De Deense koningin Margrethe heeft een gordijn ontworpen voor het Pantomime Theater in Kopenhagen. De in januari afgetreden vorstin maakte een pauwenstaart voor het openluchttheater.

Het theater heeft nu ook al een doek in de vorm van een pauw op het podium. Het is waarschijnlijk het enige theater ter wereld waar er geen gordijn omhoog gaat als voorstellingen beginnen, maar het doek als een waaier inklapt naar beneden.

Omdat het Pantomime Theater 150 jaar bestaat, is Margrethe (84) gevraagd een nieuw ontwerp te maken dat vanaf 8 mei te zien is. De koningin vond het een “spannende taak”, zegt ze in een bericht op sociale media. “Ik heb de taak benaderd met veel respect voor het originele en oorspronkelijke idee en of ik daarin geslaagd ben is aan anderen om te beoordelen. Het was in ieder geval een inspirerende en leuke opdracht en ik kijk er echt naar uit om het eindresultaat te zien.”

Het ontwerpen van decors en kostuums is de koningin niet vreemd. Ze doet dat vaker voor tv, film en theater.