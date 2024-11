Koningin Mary onthult monument voor Deense gravin

De Deense koningin Mary heeft maandag een monument onthuld ter ere van Louise Rasmussen (1815-1874), ook bekend als gravin Danner. Het kunstwerk staat in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Gravin Danner was getrouwd met koning Frederik VII (1808-1863) en zette zich in voor arme vrouwen en kinderen. Ze richtte in 1873 een stichting op om arme vrouwen uit de arbeidersklasse te helpen. Daarnaast werkte gravin Danner als actrice.

De onthulling vond plaats op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen van de Verenigde Naties. Het koperen monument is een creatie van de Deense kunstenares Kirsten Justesen.