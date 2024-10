Koningin Mathilde leert over Margaretha van Parma in MOU-Museum

Koningin Mathilde heeft dinsdag in MOU-Museum in Oudenaarde meer geleerd over het leven van Margaretha van Parma. De Belgische vorstin bezocht in het museum de tentoonstelling ‘Margaretha, keizersdochter tussen macht en imago” die geheel gewijd is aan de voormalige regentes van de Nederlanden.

Mathilde ontdekte tijdens een rondleiding meer over het privé- en publieke leven van deze vrouw, die tussen 1559 en 1567 landvoogdes van de Nederlanden was. De tentoonstelling bevat schilderijen en tekeningen, wandtapijten en miniaturen, goud- en zilverwerk, glas-in-loodramen en andere persoonlijke objecten van Margaretha. Ook is er muziek te horen die speciaal voor de tentoonstelling is gemaakt.

Op videobeelden van het bezoek die door het Belgische hof zijn gedeeld, is te zien dat Mathilde verschillende schilderijen van dichtbij bekijkt en daar uitleg over krijgt. De koningin zette tijdens het bezoek haar bril op om niets te hoeven missen.