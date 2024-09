Koningin Mathilde vervangt zieke koning Filip bij herdenking Luik

Koningin Mathilde neemt maandag de plaats van haar man in bij een herdenkingsplechtigheid in de stad Luik. Koning Filip moet door ziekte verstek laten gaan, meldde het Belgische Hof zondag. Het is niet bekend wat er aan de hand is met de Belgische koning.

In Luik woont de koningin maandag de tachtigste verjaardag bij van de bevrijding van de stad Luik. De herdenking vindt plaats bij de nationale begraafplaats Enclos des Fusillés de la Citadelle, het Ereperk der Gefusilleerden van de Citadel.

Het ereveld telt 419 graven van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Wehrmacht of Waffen-SS zijn gedood. Ook de aalmoezenier van de Luikse citadel, de heer kanunnik Mathieu Voncken, ligt er begraven. De citadel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als detentie- en executieplaats voor vaderlandslievenden en leden van het verzet.