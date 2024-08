Koningin Máxima bij Opening Night van Concertgebouworkest

Koningin Máxima is op vrijdagavond 13 september aanwezig bij de Opening Night 2024 van het Koninklijk Concertgebouworkest. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend. Máxima is beschermvrouwe van het orkest.

De Opening Night vindt dit jaar plaats in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost. Het gratis openluchtconcert vindt elk jaar in een ander stadsdeel plaats.

Máxima spreekt voorafgaand aan het concert met leden van het Leerorkest, voormalige deelnemers van Concertgebouworkest Young en enkele orkestmusici. Onder leiding van Andrés Orozco-Estrada speelt het Concertgebouworkest onder meer werken van Richard Strauss, Camille Saint-Saëns, Igor Stravinsky en Arturo Márquez.