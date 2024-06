Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag het vernieuwde Museum Hindeloopen geopend. Het museum, dat sinds 1919 in het voormalige stadhuis van de Friese plaats is gehuisvest, is geheel gerenoveerd en uitgebreid.

Máxima werd bij de opening getrakteerd op de Hindelooperdans. Vervolgens werd ze rondgeleid langs de collectie en bezocht ze het nieuwe bezoekerscentrum.

Ook sprak de koningin met medewerkers en betrokkenen die de uitbreiding van het pand mogelijk hebben gemaakt.