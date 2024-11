Koningin Máxima kreeg duizenden brieven na overlijden zusje

Koningin Máxima kan zich een klein beetje voorstellen hoeveel impact een influencer kan maken als ze ook moeilijk bespreekbare dingen met hun volgers behandelen. Ze geeft zelf als voorbeeld dat ze “duizenden brieven” kreeg toen ze openlijk sprak over de dood van haar zusje Inés in 2018.

“Dat maakte veel los”, herinnerde Máxima zich donderdag in Hoofddorp tijdens een rondetafelgesprek over een mentaal gezonde onlineomgeving met een groep influencers. Dat de koningin zo open en eerlijk over de zelfmoord van haar zusje was, hielp veel andere mensen die worstelden met suïcidale gedachten of een soortgelijke situatie hadden meegemaakt, zo gaf ze de aanwezigen mee.

De koningin had kort daarvoor gehoord hoe jongeren tegenwoordig vaak bij influencers aankloppen met hun problemen en dat dat voor sommige influencers niet altijd even makkelijk is. Youtuber Thomas Brok gaf aan dat hij zijn volgers eigenlijk alleen een beetje comfort kan bieden, maar niet in de positie is om professionele hulp te bieden. Een speciale influencertraining van stichting MIND Us, de Kindertelefoon en YoungCapital helpt ze sinds kort om ze daarin te ondersteunen.

Máxima vond het “tof” dat influencers die training willen doen en zo jongeren met mentale problemen beter kunnen helpen. Influencer kan een eenzaam beroep zijn, zo begreep ze. “Je moet vatbaar zijn voor al die comments en sterk in je schoenen staan.”

De koningin, erevoorzitter van MIND Us, heeft in het verleden vaker het belang van mentale gezondheid onderstreept. In een tv-interview met Matthijs van Nieuwkerk in 2021 vroeg ze zich af of ze meer voor Inés had kunnen doen. “We hebben met ons beste kunnen geprobeerd haar te begeleiden, maar de realiteit is dat je geen professional bent”, zei Máxima. Inés had “misschien” beter geholpen moeten worden. “We hebben ons best gedaan, in die tijd wisten we niet beter.”

In een pand vol influencers draaide het uiteraard ook even om de ontmoeting met de koningin en het vooral vereeuwigen voor alle volgers. “Er is veel content geschoten”, lachte Máxima dan ook nadat iedereen zijn of haar begeerde foto had gekregen.