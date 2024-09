Koningin Máxima maakt membraan in nieuwe fabriek

Koningin Máxima heeft woensdag een nieuwe fabriek geopend in Hengelo. De fabriek maakt filters op basis van membraan om water te zuiveren. De koningin werd in het laboratorium van NX Filtration aan het werk gezet en maakte, gehuld in een laboratoriumjas, zelf zo’n membraan.

De waterzuiveringsmethode is uitgevonden op de Universiteit Twente en maakt gebruik van dunne, holle buisjes met uiterst kleine poriën om vuil uit water te filteren. Zo worden er minder chemicaliën en energie gebruikt bij het filteren van water.

Máxima werd rondgeleid door de fabriek en kreeg uitleg over de werkzaamheden. Ook ging ze in gesprek met medewerkers en klanten.