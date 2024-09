Koningin Máxima maakt wandeling om energie te krijgen

Koningin Máxima heeft studenten op het Albeda College in Rotterdam woensdag een tip meegegeven om stress te voorkomen of te verminderen. De vorstin gaf aan zelf altijd een rondje te wandelen om haar hoofd leeg te maken, is te zien op beelden die het programma Blauw Bloed online heeft gezet.

“Wat ik meestal doe, is gewoon wandelen. Er even uit, met mijn muziek. Dan krijg je echt weer energie”, gaf Máxima de aanwezigen mee. “En dan kan ik overal weer tegenaan.”

Máxima was naar Rotterdam gekomen om de presentatie van het rapport Prestatiedruk in het mbo bij te wonen. De koningin deed dat in haar rol als erevoorzitter van MIND Us, een organisatie die zich bezighoudt met jongeren en mentale gezondheid.