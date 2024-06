Koningin Máxima neemt deel aan oefening van genietroepen

Koningin Máxima gaat op 20 juni naar Den Bosch voor een bezoek aan het Regiment Genietroepen. De koningin krijgt daar een toelichting op de werkzaamheden van de eenheid en doet mee aan een oefening.

De genie is een eenheid die getraind is in het vrijmaken van hindernissen en het bouwen van militaire infrastructuur zoals bruggen en veren. Máxima doet mee aan een gebiedsverkenning. Tijdens de oefening krijgt ze uitleg over de hindernissen, manoeuvres en spreekt ze met veteranen.

Later volgt een tweede oefening, die bestaat uit het verzorgen van een oversteek over water. Na afloop spreekt de koningin met de deelnemers.