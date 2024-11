Koningin Máxima ontmoet president Singapore

Koningin Máxima heeft woensdag een ontmoeting gehad met Tharman Shanmugaratnam, de president van Singapore. Máxima werd ontvangen op het presidentiële paleis in Singapore.

Máxima is in Singapore voor het FinTech Festival als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid. Daartoe werd zij in september benoemd. Het FinTech Festival richt zich op technologische innovaties voor financiële diensten.

De koningin woonde woensdagochtend de opening van het festival bij. Máxima zelf opende in de middag de Global Fintech Hackcelerator. Dat is een competitie voor vertegenwoordigers van FinTech-bedrijven en financiële dienstverleners. Zij hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van financiële producten en diensten die bijdragen aan financiële gezondheid van zowel huishoudens als bedrijven.

Het FinTech Festival duurt nog tot en met vrijdag. Donderdag spreekt Máxima over haar vijftien jaar ervaring als pleitbezorger voor financiële inclusie. Ook reikt ze donderdagavond de FinTech Excellence Awards uit.