Koningin Máxima: scholen zien als eerste mentale problemen

Scholen spelen een belangrijke rol in het herkennen van mentale problemen bij jongeren, volgens koningin Máxima. Tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling benadrukte ze dat veel mentale problemen voor het vijftiende levensjaar beginnen. “U bent vaak de eerste die signalen opmerkt. Door te luisteren en een veilige omgeving te bieden, kunnen we al veel winnen”, aldus Máxima.

Op Instagram deelt Máxima foto’s van de Nationale Onderwijstentoonstelling, die zij opende als erevoorzitter van stichting MIND US, die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. “Open en eerlijk praten over mentale gezondheid biedt jongeren de taal die ze nodig hebben om zich uit te drukken en leert hen gevoelens te herkennen”, aldus de koningin. “Zo breken we samen het stigma af. Niet elk proefwerk levert een tien op en niet elke dag in het leven hoeft een tien te zijn. Fouten maken mag. Zo leren en groeien we.”

Tijdens de onderwijstentoonstelling in Utrecht gaat het onder meer over kunstmatige intelligentie, diversiteit en kansengelijkheid. Máxima ging daar in gesprek met bezoekers en sprekers en woonde een workshop bij.