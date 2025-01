Koningin Rania ontmoet Melania Trump in Florida

Koningin Rania van Jordanië heeft donderdag een ontmoeting gehad met Melania Trump, de vrouw van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump. Een foto van de ontmoeting deelde Rania vrijdag op Instagram.

Op de foto is te zien dat Rania en Melania tegenover elkaar zitten. Beiden hebben een kopje met een schoteltje voor zich staan.

Rania noemde het “een genoegen om weer in contact te komen” met Melania. De ontmoeting vond plaats in Florida. Melania was tijdens de eerste ambtstermijn van Trump tussen 2017 en 2021 ook al first lady.