Koningin Silvia: bescherming van kinderen onder druk door crises

De verschillende crises wereldwijd zetten volgens de Zweedse koningin Silvia de bescherming van kinderen onder druk. Dat zei de vorstin in haar openingsspeech voor het congres van de International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) in Zweden. “Het thema van dit congres, Working Together in Times of Crisis, benadrukt de harde realiteiten en uitdagingen waar kinderen mee te maken krijgen door gewapende conflicten, klimaatveranderingen en andere bijbehorende problemen.”

Volgens Silvia gaat het op het congres ook over onderwerpen als racisme, vooroordelen en de invloed van kolonialisme op inheemse gemeenschappen. Ze benadrukt daarom het belang van “gemeenschappelijke benaderingen als het gaat om de bescherming van kinderen”.

Vijfentwintig jaar geleden richtte de koningin de World Childhood Foundation op. Deze organisatie helpt onder andere met het verspreiden van het Barnahus-model over Europa, waarbij kinderen die geweld hebben meegemaakt worden beschermd en begeleid tijdens juridische processen. De organisatie is ook actief in Oekraïne sinds de inval van Rusland. “Deze ervaring heeft ons het belang geleerd van een sterke betrokkenheid op lange termijn en de waarde van samenwerken”, aldus de koningin.

Het congres in de Zweedse stad Linköping duurt tot donderdag.