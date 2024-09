Koningin Silvia mist concert om verkoudheid

De Zweedse koningin Silvia ontbrak dinsdagavond bij het concert ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar. De vorstin was overdag ziek geworden en bleef daarom thuis, verklaart het hof aan Zweedse media.

De 80-jarige Silvia was dinsdag nog wel bij de daadwerkelijke opening van het parlementaire jaar in het parlementsgebouw in Stockholm maar verscheen daarna opeens niet meer bij het concert. Volgens een woordvoerder van het paleis heeft de koningin een verkoudheid.

De rest van de koninklijke familie was haast compleet. Naast koning Carl Gustaf waren kroonprinses Victoria, haar man prins Daniel, prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia en prinses Madeleine en haar man Christopher aanwezig.