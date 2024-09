Koningin Silvia op bezoek bij Duitse bondspresident Steinmeier

De Zweedse koningin Silvia is woensdag weer even terug in haar geboorteland Duitsland. De vrouw van koning Carl Gustaf was op bezoek bij de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender.

Silvia was aanwezig bij een rondetafelgesprek over seksueel geweld. Ook de Duitse binnenlandminister, Nancy Faeser, en minister van Gezinszaken, Lisa Paus, waren bij het gesprek waarbij ook de bescherming van kinderen aan bod kwam. De Zweedse koningin richtte 25 jaar geleden de World Childhood Foundation op. Die organisatie zet zich in om geweld tegen en seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

De koningin tekende op Slot Bellevue, de ambtswoning van de bondspresident, ook het gastenboek.