Koningin Sofía bezoekt voedselbank in Valencia na overstromingen

Koningin Sofía heeft dinsdag in Valencia het hoofdkantoor van de voedselbank bezocht. De moeder van de Spaanse koning Felipe informeerde daar naar het werk van de instelling, schrijft de regionale krant Las Provincias. In het bijzonder ging het over de periode na de overstromingen waar de regio vorig jaar oktober door werd getroffen.

De directeur van de voedselbank vertelde de koningin dat de voedselbank sinds de overstromingen 7,6 miljoen kilo aan voedsel, water, kleding, hygiëne- en schoonmaakproducten heeft gedistribueerd. Er zijn 53.000 noodtassen- en dozen en 2000 pallets met water uitgedeeld door 4300 vrijwilligers. Tijdens de kerstperiode werden ruim 4500 dozen uitgedeeld met onder meer speelgoed.

Het bezoek van Sofía vond plaats in het kader van de samenwerking die haar eigen stichting heeft met de voedselbanken in heel Spanje. De Koningin Sofía Stichting heeft de voedselbanken voorzien van onder meer ruim een miljoen liter melk en sap en duizenden kilo’s babyvoeding.

De koningin sloot het bezoek af met enkele ontmoetingen met vertegenwoordigers van andere sociale instellingen waaraan haar stichting in de nasleep van de overstromingen hulp heeft geboden. Onder meer instellingen die hulp bieden aan mensen met de ziekte van Alzheimer en mensen met autisme waren daarbij aanwezig.