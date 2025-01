Koningin Sonja uit ziekenhuis ontslagen

Koningin Sonja is uit het ziekenhuis in Lillehammer ontslagen. Dat laat het Noorse hof zondag weten. De 87-jarige vorstin werd zaterdagavond opgenomen met een onregelmatige hartslag.

Sonja kreeg tijdens een skitrip last van een onregelmatige hartslag en werd daarom ter observatie in het ziekenhuis opgenomen, meldde het paleis eerder. De gezondheid van de koningin was echter niet zorgwekkend. “De situatie wordt niet als ernstig beschouwd en de koningin is in goede conditie.”

Zondag deelt het hof dat Sonja “met een normaal hartritme” is ontslagen uit het ziekenhuis.