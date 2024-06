Koningspaar bij grote herdenking D-day in Normandië

Donderdag is het tachtig jaar geleden dat de geallieerden op de noordwestkust van het door nazi-Duitsland bezette Frankrijk landden. De dag is bekend als D-day en wordt deze week op verscheidene landingsplaatsen in Normandië herdacht.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen de internationale herdenking bij Omaha Beach bij. Ook diverse andere leden van Europese koningshuizen komen naar Normandië. Zo is komst van de Britse koning Charles en zijn vrouw Camilla aangekondigd, net als die van het Belgische koningspaar Filip en Mathilde, koning Frederik van Denemarken en de Noorse kroonprins Haakon.

Bij de landingsoperaties die werden uitgevoerd en strijd die langs de Franse kust ontbrandde, zijn naar schatting 425.000 geallieerde en Duitse militairen gedood of gewond of vermist geraakt. Het leidde tot de ineenstorting van de verdediging van nazi-Duitsland in het westen, terwijl de Russen aan het oostfront steeds verder oprukten.

Bij de vorige internationale herdenking van D-day, tien jaar geleden, waren Willem-Alexander en Máxima er ook bij.