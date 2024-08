Koningspaar brengt bezoek aan schiereiland Walcheren

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag een bezoek aan het schiereiland Walcheren in Zeeland. Het bezoek staat in het teken van duurzaamheid en de toekomst van de Zeeuwse delta. De koning en koningin worden bijgepraat over de verschillende uitdagingen in de regio op ecologisch en landschappelijk gebied.

Het koningspaar maakt een wandeling in Vlissingen en trekt daarna naar de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Daar gaan zij naar het Joint Research Center Zeeland (JRCZ), een onderzoeksinstituut van onderwijsinstellingen en bedrijven uit de regio. Het JRCZ houdt zich onder andere bezig met de energietransitie en waterbeheer.

Daarna gaan Willem-Alexander en Máxima naar Veere, waar ze in het Museum Veere de zestiende-eeuwse beelden bekijken die tot 1932 op het stadhuis stonden. De dag wordt afgesloten aan de Zeeuwse kust bij Domburg.