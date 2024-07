Koningspaar brengt volgende maand streekbezoek aan Zeeland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reizen volgende maand naar Zeeland. Het koningspaar brengt op 27 augustus een streekbezoek aan Walcheren en is die dag in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Het bezoek staat in het teken van de duurzame toekomst van de Zeeuwse delta, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Willem-Alexander en Máxima trappen het streekbezoek af in Vlissingen en gaan daar naar het Scheldekwartier waar vroeger een scheepswerf was gevestigd en dat nu een woon- en werkgebied is. Daarna gaat het koningspaar door naar Middelburg waar ze langsgaan bij diverse laboratoria van het Joint Research Center Zeeland.

Willem-Alexander en Máxima gaan vervolgens naar Veere en brengen onder meer een bezoek aan Museum Veere. De dag wordt afgesloten aan de kust in Domburg. In een strandpaviljoen hoort het paar over de uitdagingen rond het behoud van de landschappelijke en de ecologische kwaliteit van de kust.