Koningspaar danst onverwacht mee op muziekshow black university

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima konden dinsdag tijdens een muzikaal optreden op Savannah State University hun heupen niet in bedwang houden. Het paar, aanvankelijk in het publiek zittend, klom al snel het podium op om mee te dansen met een groep studenten.

De studenten bespeelden allerlei instrumenten, van saxofoons tot trommels en trompetten, en maakten daarbij vrolijke dansbewegingen. Ook het koningspaar werd het podium opgeroepen. Willem-Alexander twijfelde geen moment en nam de koningin mee.

Met de armen maakten ze maaiende bewegingen van links naar rechts, terwijl Willem-Alexander zijn vrouw af en toe lachend iets toefluisterde. Máxima danste, zoals gewoonlijk, iets soepeler dan de koning, maar hij leek er niet minder plezier in te hebben.

Savannah State University is een Amerikaanse onderwijsinstelling gericht op African American-studenten. Het is de eerste Historical Black College and University (HBCU) in de staat Georgia, geopend in 1890.