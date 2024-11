Koningspaar en Beatrix bij symposium over AI in paleis op de Dam

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben dinsdagavond in het Koninklijk Paleis Amsterdam op de Dam een symposium over ‘Biologisch design door artificiële intelligentie (AI)’ bijgewoond. Het symposium was onderdeel van de reeks paleissymposia, waarvan er sinds 1979 jaarlijks twee worden gehouden.

Tijdens de bijeenkomst kwamen drie gastsprekers aan het woord over de mogelijkheden die AI biedt voor een duurzame toekomst in de chemie en in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. De sprekers waren Max Welling, hoogleraar machine learning aan de Universiteit van Amsterdam, Gerard van Westen, hoogleraar AI en medicinale chemie aan de Universiteit Leiden en Annelien Bredenoord, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Marcel Levi, voorzitter Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en lid van de Paleiscommissie, en door Vinod Subramaniam, voorzitter Commissie van Bestuur van de Universiteit Twente en lid van de Paleiscommissie. De lezingen zijn vanaf woensdag terug te luisteren op de website van het Koninklijk Paleis Amsterdam.