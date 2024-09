Koningspaar feliciteert laatste winnaars paralympisch goud

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun felicitaties overgebracht aan de recentste Nederlandse winnaars van paralympisch goud op de Spelen in Parijs. Het koningspaar deed dat via een bericht op Instagram. De Paralympische Spelen worden zondagavond afgesloten met een slotceremonie.

“Van begin tot het einde oogst TeamNL goud in Parijs!”, schrijft het koningspaar. “Wij feliciteren wederom Tristan Bangma met piloot Patrick Bos met goud, ditmaal bij de wegwedstrijd van het wielrennen, en Demi Haerkens met haar tweede gouden plak nu bij de vrije kür in het dressuur. Ook proficiat aan Olivier van de Voort met goud op de 100 meter rugslag en Fleur Jong met haar medaille op de 100 meter sprint. Lara Baars won goud bij het kogelstoten. Van harte! En tot slot felicitaties aan de rolstoelbasketbalsters met de prolongatie van hun paralympische titel!”

De Nederlandse ploeg wist op de Paralympische Spelen in Parijs 27 gouden plakken te bemachtigen. Nederland is daarmee vierde geworden in het eindklassement. Naast de 27 gouden plakken waren er ook 17 zilveren en 12 bronzen medailles voor Nederlandse atleten. Het totaal aantal medailles kwam daarmee uit op 56.