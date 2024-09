Koningspaar feliciteert mountainbikester Pieterse met wereldtitel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondag mountainbikester Puck Pieterse gefeliciteerd met het veroveren van de wereldtitel in Andorra. “In Parijs was zij ontroostbaar, maar nu komt zij op een ongelooflijke manier terug!”, schrijft het koningspaar in een bericht op sociale media.

“Puck Pieterse schrijft geschiedenis: zij is de eerste Nederlandse vrouw die goud wint bij het Wereldkampioenschap Mountainbike. Zij ging direct in de aanval, gaf haar voorsprong niet meer uit handen en reed met de Nederlandse vlag in haar handen over de finish”, aldus Willem-Alexander en Máxima. “Heel hartelijk gefeliciteerd met deze fantastische prestatie!”

Tijdens de Olympische Spelen in Parijs leek Pieterse eind juli zilver te halen, maar door een lekke band werd zij vierde. Na die race bood Willem-Alexander haar troost. “Nederland is trots op je, je hebt geweldig gereden. Maar dat zal je nu nog niet zoveel zeggen. Sterkte”, zei hij toen.

Een jaar geleden werd de 22-jarige Pieterse nog derde op de WK.