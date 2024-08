Koningspaar feliciteert Nederlandse paralympische kampioenen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de eerste Nederlandse winnaars van een gouden medaille op de Paralympische Spelen in Parijs gefeliciteerd. Het koningspaar deelde op sociale media een felicitatiebericht.

“De eerste gouden medailles op de Paralympische Spelen in Parijs zijn binnen!”, schrijft het koningspaar. “Wij feliciteren Caroline Groot met haar ongelooflijke prestatie en wereldrecord bij de tijdrit over 500 meter in de C5-klasse van het parabaanwielrennen.” Felicitaties zijn er ook voor Tristan Bangma en zijn piloot Patrick Bos, voor het goud op de achtervolging B bij het parabaanwielrennen.

Willem-Alexander en Máxima staan ook stil bij de “spetterende zwemfinales”. “Wat een fantastische race zwom Liesette Bruinsma op de 400 meter vrije slag S11. Chantalle Zijderveld prolongeerde haar titel op de 100 meter schoolslag SB9. Een formidabele prestatie!”

Nederland heeft in totaal nu vier gouden medailles, een keer zilver en een brons. Daarmee staat Nederland vierde in de medaillespiegel op de Paralympische Spelen.