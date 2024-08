Koningspaar hoort in Middelburg over onderzoek van studenten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in Middelburg een bezoek gebracht aan het Joint Research Center Zeeland. Daar spraken ze met studenten en onderzoekers over oplossingen voor vraagstukken op het gebied van water, energie en voedsel.

Het paar voerde in de centrale hal een wat langer gesprek met de locatiemanager van het JRCZ, de zakelijk directeur van Delta Climate Center en vertegenwoordigers van de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg. Vervolgens bezochten ze een presentatie over een installatie van het Lab Delta Project. Studenten van verschillende opleidingen gaven uitleg over getijdenenergie en het project Spelen met Stroming. De koning, die zich jarenlang bezighield met watermanagement, stelde daarbij verschillende inhoudelijke vragen aan de studenten.

Het paar splitste zich daarna op om allebei op een andere etage met studenten te praten. De koningin sprak op de derde etage over het gebruik van zeewier voor voeding. Daar lagen verschillende hapjes op haar te wachten, bereid door koks van de Zeeuwse onderwijsinstelling Scalda. De koning had het ondertussen met een andere groep over onderzoeksproject Data Science Lab. Hij kreeg onder meer uitleg over de jaarlijkse hackathon, waar studenten van de Hogeschool Zeeland en University College Roosevelt, met ondersteuning van studenten van Scalda, een oplossing proberen te vinden voor een actueel thema dat wordt aangedragen door de provincie en Rijkswaterstaat.