Koningspaar leert naam Amalia in gebarentaal

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kunnen hun dochter Amalia vanaf nu ook in gebarentaal aanspreken. Het paar leerde dat van vrijwilligers van De Gebarenboerderij in Scherpenzeel die hun jongste dochter ook Amalia hebben genoemd.

Het koningspaar sprak Evita en Jochem Goudriaan tijdens een van de gesprekken over vrijwilligerswerk in Scherpenzeel. Op de Gebarenboerderij werken dove mensen en het echtpaar wil met de boerderij een plek creëren waar dove mensen elkaar echt kunnen begrijpen en ook verbinding kunnen maken met de horende wereld. Dat laatste bijvoorbeeld met een winkeltje waar eieren worden verkocht. Amalia Goudriaan is weliswaar het zesde kind van het stel, maar wel het eerste met een echt koninklijke naam, vertelden ze.

Het echtpaar Goudriaan vertelde ook over de dove vluchtelingen uit Oekraïne die zij vorig jaar hebben opgevangen. Het koningspaar was daarbij verrast te horen dat de gebarentaal in Nederland en Oekraïne niet dezelfde is.

Andere gesprekken in landhuis Huis Scherpenzeel gingen over vrijwilligerswerk in de culturele sector, de schuldhulpverlening en de recreatieve sector.

Scherpenzeel vormde de derde stop van het streekbezoek van het koningspaar aan de Gelderse Vallei. Na het afscheid in Scherpenzeel, waar koningin Máxima en koning Willem-Alexander werden uitgezwaaid door honderden enthousiaste burgers, vervolgen ze hun reis naar Ede.