Koningspaar naar Limburg voor start viering 80 jaar vrijheid

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagmiddag 12 september aanwezig bij de start van de viering van tachtig jaar vrijheid. De ceremonie vindt plaats in Mesch, in de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Dit jaar en volgend jaar viert en herdenkt Nederland dat het tachtig jaar geleden werd bevrijd en Nederlanders sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrijheid kunnen leven.

Het koningspaar ontmoet bij grenspaal 35 de veteraan Kenneth Thayer, met wie ze samen in een legervoertuig naar Mesch rijden. De grenspaal staat op de route die de geallieerden reden toen zij vanuit België naar Nederland kwamen. Na aankomst in het dorpje wordt het Vrijheidsvuur ontstoken door leden van sportvereniging Atletiek Maastricht. Daags voor de viering in Limburg halen zij het vuur op in Normandië. Tijdens de viering zijn er toespraken van burgemeester Alain Krijnen en Emile Roemer, de commissaris van de Koning in Limburg. Ook een nabestaande van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat spreekt tijdens de ceremonie.

Na afloop van de ceremonie maken Willem-Alexander en Máxima een rondgang door Mesch. Ze bezoeken daar een pop-upmuseum over de bevrijding en spreken met ooggetuigen in de tuin van de pastorie. Afsluitend bezoekt het koningspaar de dorpsweide waar activiteiten zijn georganiseerd voor basisschoolleerlingen. Ook is er muziek van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

Mesch werd op 12 september 1944 als eerste dorp in Nederland bevrijd door de geallieerden. Vanaf dat moment namen die stap voor stap steeds meer gebieden in Nederland in. Op 5 mei 1945 was het hele land bevrijd.