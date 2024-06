Koningspaar naar New York, waar 25 jaar geleden liefde opbloeide

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag in New York, waar hun liefdesverhaal 25 jaar geleden begon. Ze leerden elkaar in 1999 in het Spaanse Sevilla kennen. Hun liefde bloeide pas echt op in de maanden erna, in Máxima’s toenmalige woonplaats New York.

Het paar bezoekt de stad als onderdeel van een vierdaags werkbezoek aan de Verenigde Staten. Een viering van het jubileum staat niet op de officiële planning, maar het is algemeen bekend dat Willem-Alexander en Máxima groot fan zijn van de stad waar Máxima tot mei 2000 als vicepresident Institutionele Verkoop bij de Deutsche Bank werkte.

Willem-Alexander liet in 2009 tijdens een bezoek aan New York al weten dat de stad bij hem altijd een bijzondere herinnering oproept. “Een van de eerste momenten dat we elkaar ontmoetten, gingen we rolschaatsen in Battery Park”, vertelde hij toen.

De eerste foto

Willem-Alexander en Máxima konden hun prille relatie enige tijd uit de foto’s houden, tot fotograaf Edwin Smulders van tijdschrift Story begin 2000 de eerste foto van het stel maakte. Dat gebeurde in New York, in de wijk SoHo. “Ik was al eens in Argentinië, in New York en in Schotland geweest, maar steeds lukte het niet om ze te vinden”, blikt Smulders terug tegenover het ANP. “We kregen uiteindelijk het schema door van Willem-Alexander en hij had een weekend vrij, precies dat weekend was Máxima gewoon in New York. Toen zei mijn hoofdredacteur: ga die kant maar op en zie wat je kunt maken.”

Na het nodige zoekwerk wist Smulders uiteindelijk waar Willem-Alexander en Máxima waren. “Een beveiliger probeerde me nog af te leiden, maar ik zei: daar heb ik nu even geen tijd voor”, vertelt Smulders lachend. “Toen ben ik snel in het vliegtuig naar huis gestapt om de foto’s naar de drukker te brengen. We hadden toen natuurlijk nog geen laptop om ze door te sturen.”

Smulders kijkt nog steeds vol trots terug op die eerste foto’s. “Ik had Emily Bremers (Willem-Alexanders vriendin tot 1998, red.) als eerste, maar uiteindelijk draait het om de vrouw met wie hij trouwt. En dat is Máxima”, vertelt hij. Smulders hoopt dat het hem nog eens lukt, bij de toekomstige partner van prinses Amalia. “De kans is natuurlijk veel groter dat ik ‘m niet maak, dan wel. Maar ik ga zeker mijn best doen.”