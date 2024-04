Koningspaar op streekbezoek in het Noord-Groningse Hogeland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken dinsdag 14 mei de streek Hogeland aan de Waddenzee in het noorden van de provincie Groningen. Ze gaan op bezoek bij de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta.

Tijdens het bezoek spreken ze met inwoners van de dorpen Winsum, Zoutkamp, Noordpolderzijl, Stedum en Bedum. De gesprekken gaan over het cultuur- en natuurhistorisch erfgoed, de kansen en uitdagingen in de agrarische sector en de visserij en de sociale cohesie en leefbaarheid in de streek.

Het bezoek start in Winsum, waar Willem-Alexander en Máxima met een dorpsgids door het historisch centrum wandelen. Winsum is in 2020 uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland. In Zoutkamp bezoekt het paar een garnalenvisser die te maken heeft met de aangescherpte stikstofmaatregelen. In Noordpolderzijl doen ze de haven aan en in Stedum bezoeken ze een melkveebedrijf. Daar praten ze over de toekomst van de landbouw in de regio. Het bezoek eindigt in Bedum, waar het koningspaar met dorpsbewoners spreekt.

Hogeland dankt zijn naam aan de hoge ligging van het land, ontstaan door aanslibbing vanuit de zee. Het landschap kent een grote diversiteit aan flora en fauna en wierden die de landbouw en het vee moeten beschermen bij hoogwater.