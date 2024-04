Constantijn zou willen dat Nederland koningsdaggevoel vasthoudt

Prins Constantijn zou het mooi vinden als Nederland elke dag van het jaar het koningsdaggevoel zou kunnen vasthouden. Dat schrijft hij zaterdagavond op LinkedIn. De zoon van prinses Beatrix blikt terug op het bezoek van de koninklijke familie aan Emmen.

Constantijn prijst de viering van Koningsdag in de Drentse stad als “ontspannen, vrolijk, inclusief en heel eigen. We hadden ook geluk met het weer, maar zo te zien aan alle foto’s en berichten heeft het weer nergens in Nederland de pret kunnen bederven.”

Constantijn noemt Koningsdag “Nederland op zijn best. De kinderen krijgen de ruimte, de regels schuiven we voor de vrijmarkt even opzij, we stappen de straat op, gaan met elkaar feesten, nemen onszelf niet zo serieus, er worden lintjes en complimenten uitgedeeld. We voelen ons net een beetje meer samen en zijn trots op ons land, want wat is het hier mooi en hoe goed hebben we het hier!”

De prins sluit zijn bericht af met de wens: “Zou het niet mooi zijn als we iets van het koningsdaggevoel konden vasthouden voor de andere 364 dagen van het jaar.”