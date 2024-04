Burgemeester: koning wist Emmen te ontroeren met zijn woorden

Koning Willem-Alexander heeft veel inwoners van Emmen weten te ontroeren met de toespraak die hij aan het slot van zijn bezoek aan de Drentse stad hield. Dat stelde burgemeester Eric van Oosterhout zaterdag in het radioprogramma Met het oog op morgen. De burgervader blikte terug op Koningsdag.

“De koning sprak, net als ik, uit het hoofd”, vertelde Van Oosterhout. “We lieten ons inspireren door de wandeling die we hadden gemaakt door de stad. De koning zei hele mooie woorden over Emmen en maakte echt verbinding met Emmen. Dat vonden de mensen mooi. Veel mensen waren ook echt ontroerd.”

De koning zei in zijn dankwoord dat Emmen “een zaadje” bij hem heeft geplant en dat de stad in Drenthe “een deel van mijn hart” is geworden. “Dat iedere keer als ik terugkom in de provincie of in Emmen, dan zeg ik: hier kom ik weg”, zei hij, verwijzend naar het gelijknamige nummer van de Drentse zanger Daniël Lohues.

Trots op ons land

Burgemeester Van Oosterhout heeft sowieso veel lof voor de koninklijke familie en de manier waarop ze hun bezoek vormgaven. “Ik vind het heel knap hoe ze professioneel én informeel in contact kwamen met de bevolking”, stelde hij in Met het oog op morgen. “Ze zeiden zelf ook: het was hier ontspannen en relaxed.”

Prins Constantijn blikte zaterdag op LinkedIn terug op het bezoek aan de Drentse stad. De broer van koning Willem-Alexander zou het mooi vinden als Nederland elke dag van het jaar het koningsdaggevoel zou kunnen vasthouden. Constantijn noemt Koningsdag “Nederland op zijn best. De kinderen krijgen de ruimte, de regels schuiven we voor de vrijmarkt even opzij, we stappen de straat op, gaan met elkaar feesten, nemen onszelf niet zo serieus, er worden lintjes en complimenten uitgedeeld. We voelen ons net een beetje meer samen en zijn trots op ons land.”