Koningspaar opent Koningsspelen in Hoofddorp

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagochtend bij een basisschool in Hoofddorp het startschot gegeven voor de Koningsspelen. Het koningspaar opende de landelijke sportdag door samen met enkele kinderen op een grote oranje knop te drukken.

Kinderen voor Kinderen trad op tijdens de opening en zong meerdere keren het nummer Daba Die Daba Daa, het themalied van de Koningsspelen van dit jaar. De koning en koningin bewogen op het podium rustig mee, was te zien in de liveregistratie op het TikTok-kanaal van NPO Zapp.

Voor de twaalfde editie van de Koningsspelen hebben zich 6300 scholen met ongeveer 1,3 miljoen kinderen aangemeld. Ook scholen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland doen mee.

De sportdag werd voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel van het evenement is om kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat goed ontbijten en actief bewegen belangrijk zijn.