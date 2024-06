Koningspaar probeert Nederland zo veel mogelijk te bezoeken

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima proberen zo veel mogelijk van “het Koninkrijk der Nederlanden” te bezoeken. Dat zei de vorst vrijdag na afloop van de zomerfotosessie in Den Haag. Critici vonden dat het koningspaar zich met werkbezoeken te veel richtte op de Randstad.

“We zijn altijd op pad in het hele land, maar we zijn afhankelijk van evenementen en uitnodigingen. Vaak hebben we ook interessante uitnodigingen waarvan we zeggen: ‘Om alleen daarvoor helemaal naar de andere kant van het land te reizen, is misschien een beetje veel. Maar als we er toch zijn is het leuk om er een tweede bezoek aan vast te plakken’. Dat is wat u de laatste tijd een paar keer gezien heeft”, zei de koning. Zo ging het koningspaar vorig jaar bijvoorbeeld naar de Gelderse Vallei waar meerdere gemeenten werden bezocht.

“We zijn koning en koningin van heel het Koninkrijk der Nederlanden, we proberen zo veel mogelijk om in het hele Koninkrijk der Nederlanden aanwezig te zijn”, vervolgde de koning. “Het Caribische gedeelte is wat minder, maar het Nederlandse gedeelte proberen we zo veel mogelijk te bezoeken.”