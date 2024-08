Koningspaar sluit streekbezoek af met Oranje boven in Domburg

Met onder meer een fotosessie op het strand hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima het streekbezoek aan Walcheren afgesloten in de kustplaats Domburg. Op het strand zetten enkele strandgangers spontaan het lied Oranje boven in.

Voor de laatste stop in Domburg bracht het koningspaar nog een bezoek aan een zoetwaterbassin in Serooskerke. Het is gevuld met 20.000 kuub gezuiverd afval- en regenwater van de naastgelegen camping. Boeren kunnen water uit het bassin gebruiken om bij droogte hun land te bewateren. Het is een van de innovatieve oplossingen voor de zoetwaterschaarste in Zeeland.

Een heel andere sfeer trof het koningspaar vervolgens in Domburg. Een joelende menigte, met veel kinderen, wachtte hen op bij de strandopgang. De koning en koningin namen de tijd om de mensen achter de dranghekken te begroeten. Een vrouw hing Máxima daarbij een grote schelpenketting om, die de koningin vervolgens bij de fotosessie aan zee omhield.

Rust

Nadat het koningspaar zich door de menigte terug naar het strandpaviljoen had begeven, voerden ze binnen in alle rust een aantal gesprekken over de relatie tussen toerisme en leefbaarheid in de regio.

De koning sprak onder meer over de zorgen die bij bewoners leven over de impact van toerisme en over hoe er wordt geprobeerd om leefbaarheid te koesteren en toch de voordelen van toerisme te behouden. De koningin sprak met een andere groep over de stranden en het beheer daarvan.

Het streekbezoek werd afgesloten met een informele borrel, waarbij iedereen die een rol had tijdens het streekbezoek nog even kon napraten met het koningspaar.