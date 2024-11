Koningspaar: Verstappen en team hebben ervaring en kwaliteit

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn diep onder de indruk van coureur Max Verstappen, die in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 heeft behaald. Het paar feliciteert Verstappen en zijn team op sociale media.

“Ondanks een moeizame start dit weekend in Las Vegas reed hij een solide race en bleef hij zijn naaste concurrent ruim voor”, schrijft het paar. “Samen met zijn team liet hij zien over ervaring en kwaliteit te beschikken. Met nog twee races te gaan heeft hij zijn wereldtitel al geprolongeerd. Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze indrukwekkende prestatie!”

Verstappen eindigde bij de Grote Prijs van Las Vegas als vijfde en verzekerde zich met nog twee races te gaan van de vierde titel op rij. Hij werd in 2021 voor het eerst wereldkampioen door in de slotrace zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te verslaan. Verstappen staat met 62 grand-prixzeges derde in de ranglijst aller tijden.