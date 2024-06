Koningspaar vertrokken naar Atlanta voor werkbezoek VS

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zondagavond vertrokken naar Atlanta, Georgia. Het paar brengt vanaf maandag een vierdaags werkbezoek aan de Verenigde Staten.

Het regeringstoestel steeg rond 18.00 uur Nederlandse tijd op. Naar verwachting landt het koningspaar rond 22.00 uur lokale tijd – 04.00 uur ‘s nachts Nederlandse tijd, het is zes uur vroeger in Atlanta – op vliegveld Hartsfield-Jackson.

Een officiële ontvangst is er zondagavond niet. Het echte bezoek begint pas maandagochtend. Dan worden Willem-Alexander en Máxima ontvangen door de gouverneur van Georgia, Brian Kemp. Later op de dag bezoeken ze onder meer een gerenommeerde hiphopstudio en het graf van Martin Luther King. De dagen erna bezoekt het paar de stad Savannah en in de staat New York de steden Albany en New York.