Koninklijk gezelschap aangekomen bij Koninklijke Schouwburg

Het koninklijk gezelschap is aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Koning Willem-Alexander leest daar de troonrede voor. Ze werden op de rode loper ontvangen door Martin Bosma, de voorzitter van de Tweede Kamer.

Het is de derde keer dat de koning de troonrede voorleest in de Koninklijke Schouwburg. De plek waar het officiële gedeelte van Prinsjesdag normaal plaatsvindt, de Ridderzaal, wordt nog altijd verbouwd. In 2022 werd daarom besloten uit te wijken naar de schouwburg, een paar honderd meter verderop.

Voor het tweede jaar op rij zijn twee van de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig op Prinsjesdag. Prinses Amalia (20) is er sinds 2022 bij en voor prinses Alexia (19) was het vorig jaar de eerste keer. Het ligt in de lijn der verwachting dat prinses Ariane, die in april 18 jaar wordt, er volgend jaar ook bij is. De prinsessen hebben op deze dag geen officiële taken.