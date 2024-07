Koninklijk gezin bij Te Deum in Brussel op nationale feestdag

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zondag samen met hun vier kinderen, prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore, in Brussel het Te Deum bijgewoond. Het koningspaar kwam met hun kinderen naar de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele.

Enkele honderden toeschouwers wachtten het gezin bij de kerk op, meldt het Belgische Nieuwsblad. Bij aankomst schudde de koninklijke familie de handen van een aantal mensen die hen achter de hekken opwachtten en poseerde voor een paar selfies.

Andere leden van de koninklijke familie waren op andere plaatsen in het land om het Te Deum, een liturgische hymne die traditioneel op de nationale feestdag van België wordt gezongen, bij te wonen. Prinses Astrid en prins Lorenz waren in Brugge, terwijl prins Laurent in Namen was. De vrouw van Laurent, prinses Claire, was daar niet bij aanwezig. Het is niet bekend waarom zij er niet was.