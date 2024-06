Koninklijke familie eet samen op verjaardag prinses Alexia

De koninklijke familie eet woensdagavond samen om de 19e verjaardag van prinses Alexia te vieren. Dat vertelde koningin Máxima tijdens een bezoek aan circulaire bedrijven in Friesland, is te zien in een filmpje dat royaltyverslaggever Rick Evers deelt op Instagram.

“Ik moet nu rennen”, zei Máxima aan het einde van haar bezoek, waarna ze vertelde dat ze samen gaan eten.

De koningin vertelde eerder dat ze circulariteit een belangrijk onderwerp vindt, omdat we “maar één planeet” hebben. “We willen heel veel dingen en mooie huizen hebben, maar dat moet wel van iets gemaakt worden.”

Máxima vindt het “fantastisch” dat materialen worden hergebruikt. “Het is heel mooi om te zien hoe Friesland daar echt heel goed mee bezig is.”