Koninklijke familie neemt kijkje bij judoka’s in krachthonk

De koninklijke familie heeft zaterdagochtend een bezoek gebracht aan het olympisch dorp. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gingen samen met een aantal judoka’s op de foto. Noël van ‘t End, voormalig wereldkampioen, deelde de foto op Instagram.

“De koninklijke familie bracht vanmorgen een bezoek aan het olympisch dorp. In het TeamNL-gebouw is een eigen krachtruimte gefaciliteerd waar onze judoka’s aan het trainen waren ter voorbereiding op hun wedstrijden van komende week. Dat was een van de stops voor de koninklijke familie”, aldus een woordvoerder van de judobond.

Prinsessen Amalia en Alexia waren ook meegekomen, zo blijkt uit de foto. Chef de mission Pieter van den Hoogenband begeleidde de koninklijke familie.

De openingsceremonie van de Spelen was vrijdag. Het koningspaar was daarbij aanwezig.