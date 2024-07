Kritiek op militaire sportprijs voor prins Harry

Meerdere mensen hebben kritiek geuit op de toekenning van de Pat Tillman Award aan prins Harry. De prijs is voor mensen die met hun militaire dienst iets hebben betekend voor de sport. Ook Mary Tillman, de moeder van de naamgever, is niet blij met het besluit.

“Ik ben geschokt dat ze zo’n controversieel persoon hebben gekozen om de prijs te ontvangen”, aldus Mary tegenover Amerikaanse media. “Er zijn mensen die passender zouden zijn. Er zijn mensen die geweldige dingen doen om veteranen te helpen. Deze mensen hebben niet het geld, de middelen, connecties of privileges die prins Harry heeft. Ik vind dat dit soort mensen erkenning verdient.”

Pat Tillman was een Americanfootballspeler die na de aanslagen op 11 september 2001 de sport vaarwel zei om het Amerikaanse leger in te gaan. Hij stierf in 2004 in Afghanistan door eigen vuur.

Prins Harry heeft niet gereageerd op de ophef. “Deze is voor onze hele servicegemeenschap”, zei hij wel vlak nadat bekend was geworden dat hij de prijs zou ontvangen. De prijs wordt op 11 juli uitgereikt.