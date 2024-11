Kroning Charles kostte 72 miljoen pond

De kroning van de Britse koning Charles en koningin Camilla vorig jaar heeft 72 miljoen pond (ruim 86 miljoen euro) gekost. Dat staat in een regeringsrapport dat donderdag werd gepubliceerd, meldt persbureau Reuters. Het evenement was minder duur dan de uitvaart van koningin Elizabeth, die meer dan het dubbele kostte.

In het jaarverslag meldde het ministerie van Cultuur (DCMS), dat verantwoordelijk was voor de organisatie van de kroning, dat het evenement zelf 50,3 miljoen pond kostte, met nog eens 21,7 miljoen pond aan kosten voor politie-inzet.

De kroning, waarbij honderd wereldleiders aanwezig waren en miljoenen mensen wereldwijd via de televisie keken, vond plaats op 6 mei 2023. Destijds gaven critici aan dat het verkeerd was om zulke grote bedragen uit te geven, terwijl het publiek te maken had met een financiële crisis. Buckingham Palace en de organisatoren voorspelden echter dat het evenement een economische impuls zou geven aan Groot-Brittannië.

Het DCMS noemde de kroning “een eens-in-een-generatie-moment, dat gelegenheid bood voor het hele land om samen te komen, en een unieke kans gaf om onze nationale identiteit te vieren, te versterken en aan de wereld te tonen.”