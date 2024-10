Kroonprins Bin Salman stelt kabinet gerust over gezondheid vader

Kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië heeft dinsdag tijdens een kabinetsvergadering “iedereen gerustgesteld over de gezondheid van de koning”, meldden de Saudische staatsmedia. Eerder maakte het hof bekend dat koning Salman zondagavond door een longontsteking medische tests moest ondergaan.

Wat Mohammed bin Salman precies heeft gezegd over de gezondheid van zijn vader, melden de staatsmedia niet in het bericht op X.

De koning van Saudi-Arabië had in mei ook een longontsteking. Hij onderging toen een behandeling met antibiotica omdat hij last had van hoge koorts en gewrichtspijn.