Kroonprins Haakon noemt aanklachten tegen stiefzoon ‘ernstig’

Kroonprins Haakon van Noorwegen noemt de nieuwe aanklachten tegen zijn stiefzoon Marius Borg Høiby “ernstige beschuldigingen”. Dat zei hij dinsdag tegen de Noorse omroep NRK op Jamaica, waar hij is als ambassadeur van de Verenigde Naties.

Haakon is in gedachten bij alle betrokkenen en heeft vertrouwen in het werk van politie en justitie, vervolgde hij. Ook had de kroonprins op dit moment liever in Noorwegen gezeten bij zijn vrouw. “Ik was vandaag graag thuis bij Mette-Marit geweest. Ik mis haar.”

Anders dan bij de eerdere arrestatie van Høiby werd het kroonprinselijk paar niet vooraf ingelicht. Het hof wilde dinsdag niet reageren op de nieuwe arrestatie.

Høiby werd maandagavond gearresteerd op verdenking van verkrachting. Het incident zou volgens NRK afgelopen maart hebben plaatsgevonden in de woning van het vermeende slachtoffer.

Høiby wordt nu beschuldigd van bedreiging, geweld, huiselijk geweld, schending van contactverbod, vandalisme en verkrachting. Er zijn vijf slachtoffers in de zaak. Woensdag wordt duidelijk of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd.