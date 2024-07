Kroonprins Haakon viert 51e verjaardag

De Noorse kroonprins Haakon is zaterdag 51 jaar geworden. Het Noorse hof feliciteert hem zaterdag met een vrolijk bericht op Instagram. “Happy birthday, kroonprins Haakon!”, meldt het Noorse hof bij een foto van Haakon. Het bericht sluit af met een emoji van een confettikanon en een van de Noorse vlag.

Officieel is niet bekend hoe Haakon zijn verjaardag viert, maar volgens het Noorse Dagbladet viert hij deze in kleine kring met familie. Koninklijk huis-expert Caroline Vagle vertelt aan Dagbladet dat het in de Noorse koninklijke kringen traditie is om een jarige ‘s morgens in bed te verrassen met ontbijt, brownies en cadeautjes.

Haakon is het jongste kind en de enige zoon van koning Harald en koningin Sonja. Toen Haakon geboren werd, schreef de grondwet nog voor dat alleen mannen de troon konden erven, waardoor hij voorrang kreeg op zijn oudere zus Märtha Louise. In 1990 is de grondwet gewijzigd, waardoor voortaan het oudste kind, ongeacht geslacht, voorrang heeft in de lijn van troonopvolging.