Kroonprins Hamdan inspecteert miljardeninvestering wegennet Dubai

Kroonprins Hamdan van Dubai heeft zondag een werkbezoek gebracht aan de Roads and Transport Authority (RTA), de wegbeheerder die in de komende drie jaar 16 miljard dirham (zo’n 4 miljard euro) stopt in het vernieuwen en verbeteren van het wegennet van het emiraat. Van dat bezoek deelde de 41-jarige royal beelden op X.

“Tijdens mijn bezoek aan het hoofdkantoor van RTA ben ik bijgepraat over het 16 miljard dirham kostende Main Roads Development Plan”, schrijft Hamdan bij de video.

Naast de 22 geplande projecten voor het wegennet, kondigde de zoon van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum ook aan te gaan investeren in de openbaarvervoersector van de metropool. “Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Dubai Tram heb ik RTA opdracht gegeven onderzoek te doen naar het implementeren van de Trackless Tram, een autonoom, elektrisch en dus milieuvriendelijk vervoerssysteem op acht locaties in Dubai.”

Naast troonopvolger is Hamdan, ook bekend als Fazza, sinds juli dit jaar minister van Defensie van de Verenigde Arabische Emiraten. Hiermee treedt hij in de voetsporen van zijn vader. Die was sinds 1971 in functie en werd met de aanstelling van Hamdan afgelopen zomer afgelost.